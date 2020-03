Liga Sprawiedliwości - Zack Snyder nadal pokazuje ludziom Snyder Cut. Nowe informacje

Liga Sprawiedliwości była trapiona wieloma problemami. Pisano o tym długie artykuły, mówił o tym w marcu 2020 roku nawet Ben Affleck wspominając to niemiłe doświadczenie. Wiemy jednak, że to, co trafiło do kin nie ma nic wspólnego z wizją oryginalnego reżysera Zacka Snydera.

Wiemy, że tzw. Snyder Cut, czyli montaż oryginalnej wersji Snydera istnieje. Widział go choćby Jason Momoa i wielu innych ludzi z bliskiego kręgu reżysera. Nowe informacje na temat zdradza Eunice Huthart w rozmowie ze Screenrantem.

Koordynatorka kaskaderów mówi, że zna ludzi, którzy widzieli Snyder Cut i ich zdaniem jest to niesamowity film. Według niej to właśnie jest ta produkcja, nad którą pracowali ze Snyderem, nie to co trafiło do kin. Potwierdza, że drogie dokrętki kompletnie zmieniły wizję na historię Ligi Sprawiedliwości.

Snyder obiecał jej, że jak będzie w Los Angeles, to na pewno jej pokaże montaż swojego filmu, więc uważa ona, że prędzej czy później go obejrzy. Z jej słów płyną dość kluczowe informacje: Snyder cały czas pokazuje Snyder Cut różnym ludziom. Może szuka opinii o tym, co udało mu się zmontować? Uwag? Trudno powiedzieć.

Nadal Warner Bros. nie podjęło żadnej decyzji odnośnie Snyder Cut i nie odniosło się do aktywnych działań ruchu, który żąda premiery tej wersji filmu.