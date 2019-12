Liga Sprawiedliwości - Zack Snyder nadaje nową nazwę Snyder Cut?

Liga Sprawiedliwości ponownie przyczynia się do zbiórki pieniędzy na cele charytatywne - ściślej dla organizacji zapobiegającej samobójstwom (reżyser zaangażował się z uwagi na fakt, że tak odeszła jego córka). Do sprzedaży trafił specjalny wzór koszulki filmowej przygotowany przez samego Zacka Snydera.

Nowy wzór koszulki zdradza tytuł, jaki reżyser chce nadać Snyder Cut Ligi Sprawiedliwości. Brzmi on dość prosto: Zack Snyder's Justice League.

Przypomnijmy, że zrezygnował on z pracy w trakcie zdjęć z uwagi na tragedię w rodzinie. Warner Bros. zatrudnili Jossa Whedona do dokończenia filmu i zezwolili mu na przeprowadzenie procesu bardzo drogi dokrętek. Efekt tego był taki, że Whedon zmienił ponad połowę materiału. Od miesięcy fani walczą o to, by Zack Snyder dostał szansę podzielenia się ze światem swoją oryginalną wizją. Koszulka lub bluza ze wspomnianym wzorem jest do kupienia na stronie akcji charytatywnej z każdego zakątka globu.

Zobacz także:

Zack Snyder's Justice League

Do sieci trafiły również zdjęcia figurki Supermana firmy Hot Toys z tego filmu. Zobaczcie zdjęcia: