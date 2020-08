Liga Sprawiedliwości - Zack Snyder pokazuje kolejny teaser wersji rozszerzonej

Warner Bros.

Reżyser Ligi Sprawiedliwości, Zack Snyder, udostępnił kolejny zwiastun swojej wersji rozszerzonej tuż przed panelem DC FanDome. W nim widzimy kilka nowych scen, których nie zobaczyli widzowie podczas seansu w kinie. Panel na nadchodzącym DC FanDome koncentrujący się na Snyder Cut, to jeden z bardziej oczekiwanych przez fanów wydarzeń.

Materiał wideo został udostępniony także na zweryfikowanym koncie na Twitterze, którego nazwa brzmi The Director's Cut of Justice League. Jest to o tyle zastanawiające, ponieważ wciąż nie znamy oficjalnej nazwy wersji tworzonej przez Snydera. Nazwę panelu filmu na DC FanDome nazwano z kolei The Snyder Cut of Justice League. Być może w sobotę poznamy ostateczny tytuł i kształt produkcji. Zobaczcie nowe wideo:

https://twitter.com/snydercut/status/1296847027259813888

Film pojawi się w HBO Max w 2021 roku.