Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera - Steppenwolf dziesiątkuje Amazonki na nowym nagraniu

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera zmierza na HBO Max (a w Polsce na HBO GO), a już czternastego lutego zobaczymy kolejny zwiastun filmu. Reżyser skrupulatnie podsyca ciekawość i niecierpliwość fanów, publikując kolejne materiały. Dziś podzielił się nowym materiałem wideo, na którym widzimy stanowisko pracy Snydera, zaś na jednym z ekranów samego Steppenwolfa rozprawiającego się z Amazonkami. Wygląda to na naprawdę brutalną sekwencję walki na Themyscirze, kiedy to złoczyńca udał się tam po jeden z Mother Boxów.

Cała scena jest czarno-biała, a podpis pod filmem brzmi: Working on Justice in Gray edition. Jak wiemy, zdaniem Snydera idealna wersja Ligi to właśnie wersja czarno-biała.

https://twitter.com/snydercut/status/1358879324342943745

Tutaj widać nieco więcej:

https://twitter.com/CBMshots/status/1358889882156818433

DC Shop opublikował też zdjęcie nowego t-shirtu, na którym widzimy Darkseida siedzącego na tronie:

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera ma zawierać jedynie ok. 25% materiału, który znamy z kinowej wersji filmu. Obraz otrzymał kategorię wiekową R, a po napisach końcowych nie zobaczymy żadnej sceny. Snyder zapowiada też, że prędzej czy później jego Liga Sprawiedliwości trafi również na ekrany kin.

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera - premiera filmu już 18 marca 2021 roku w HBO GO w Polsce.