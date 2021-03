Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera - Cyborg z własnym spotem promującym film

HBO Max

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera doczekała się zwiastuna skupionego na Cyborgu. Dzięki temu możemy zobaczyć kilka wcześniej niewidzianych w oryginalnym filmie ujęć. W postać wciela się Ray Fisher. Zack Snyder promuje film krótkimi trailerami z każdym z superbohaterów. Do tej pory pojawiły się zwiastuny Batmana, Supermana, Aquamana i Wonder Woman.

Przypomnijmy, że jest to kompletnie inna wersja filmu niż ta, którą w 2017 roku widzieliśmy na ekranach kin. Joss Whedon dokręcił 3/4 materiału tamtej wersji, wywalając sceny stworzone przez Zacka Snydera. Wersja z 2021 roku to 100% wizji tego reżysera, którą zobrazował w 4-godzinnym materiale. Zobaczcie spot oraz plakat z Cyborgiem:

https://twitter.com/ZackSnyder/status/1369335778615169028

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera

Od niedawna wiemy, że film Snydera podzielony zostanie na sześć części. Twórca dodał jednak w rozmowie z Beyond the Trailer, że 20-minutowy epilog zatytułowany A Father Twice Over zostanie wyemitowany po ostatniej części nazwanej Something Darker. Reżyser odniósł się do wycieku filmu zamiast emisji Toma i Jerry'ego, ale obracał sytuację w żart. Następnie ujawnił, że jego wersja produkcji nie będzie zawierać reklam w trakcie, byłoby to przeznaczone tylko dla ewentualnego pojawienia się Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera w kinach.

W filmie wystąpią: Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill, Ezra Miller, Jason Momoa oraz Ray Fisher. Tytułowa Liga Sprawiedliwości stanie do walki, aby uchronić planetę przed Steppenwolfem, DeSaadem, Darkseidem i ich zbrodniczymi zamiarami. Produkcja liczyć będzie ok. czterech godzin.

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera zadebiutuje w Polsce na HBO GO 18 marca. Dostępna będzie w trzech wersjach: z napisami, lektorem oraz dubbingiem.