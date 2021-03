Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera - absurdalna wpadka. W HBO Max film pokazywano wczoraj

fot. materiały prasowe

W poniedziałek 8 marca 2021 roku doszło do zaskakującej sytuacji na platformie HBO MAX w Stanach Zjednoczonych. Losowe osoby, które chciały obejrzeć kinowy film Tom i Jerry przypadkowo trafiły na coś innego. W momencie odpalenia filmu na ekranie pojawiła się Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera, czyli można było ją obejrzeć 10 dni przed światową premierą.

Dokładne powody, dla których doszło do takiej sytuacji nie zostały wyjawione. Jak donosi The Hollywood Reporter wyglądało to tak: po naciśnięciu Play przy filmie Tom i Jerry pojawiała się informacja o błędzie i następnie na ekranie leciał już początek nowej Ligi Sprawiedliwości. Gdy naciskali pauzę, platforma informowała, że trwa seans Toma i Jerry'ego.

- Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera była tymczasowo dostępna na HBO MAX. Błąd został naprawiony w ciągu kilku minut - czytamy w oświadczeniu platformy.

Pierwszą osobą, która to odkryła był Doug Bass z Karoliny Północnej. W rozmowie z THR dodał, że gdy próbował restartować seans, już włączał się Tom i Jerry, więc efekt tego błędu był jednorazowy. Co ciekawe, błąd nie został naprawiony w chwilę, jak sugeruje oświadczenie platformy, bo Bass twierdzi, że obejrzał: "godzinę fantastycznego filmu".

Na sytuację zareagował też Ray Fisher, ale nikogo nie oskarżał. Zasugerował jedynie fanom, że trzeba pokazać HBO MAX i Warner Bros, że to nie ma znaczenia poprzez masowe obejrzenie filmu w dniu premiery.

https://twitter.com/ray8fisher/status/1369095665134039041

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera - premiera 18 marca na HBO GO w Polsce.

Zobacz także: