Liga Sprawiedliwości: postacie przed i po nałożeniu efektów wizualnych. Manganiello publikuje nowe zdjęcie

Warner Bros.

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera już za nami - 18 marca sfinalizowany kilku latach przerwy projekt Snydera trafił na ekrany i odniósł sukces. Fani nie posiadają się z radości, a w sieci nieustannie pojawiają się kolejne wywiady i publikowane przez twórców materiały.

Tym razem możemy obejrzeć kilka nowych fotosów z serii "przed i po", które przedstawiają Cyborga, Steppenwolfa i Marsjańskiego Łowcę Ludzi. Widzimy, jak kadry zmieniają się wraz z nakładaniem kolejnych efektów wizualnych, z których - jak wiadomo - Snyder korzysta w dużych ilościach. Zobaczcie trzy serie zdjęć obrazujących nakładanie kolejnych efektów:

Cyborg VFX

Tymczasem Joe Manganiello, który miał szansę sportretować postać Deathstroke'a w SnyderVerse (chociaż wspominana już wielokrotnie większa rola w filmie The Batman nie będzie mu dana), podzielił się nowym zdjęciem. Aktor wiele razy wyrażał poparcie dla ruchu #RestoreTheSnyderVerse i ewidentnie marzy, by powrócić do roli i dać Snyderowi szansę na kontynuację swojej serii. Teraz użył hashtaga #DeathstrokeHBOMax - szybko pojawiły się spekulacje, że to zapowiedź tworzonego serialu skupionego na tej postaci, jednak najpewniej jest to kolejna forma pozyskiwania wsparcia w social mediach:

https://twitter.com/JoeManganiello/status/1379103129195581443