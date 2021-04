Czarna Wdowa: właściciele kin niezadowoleni z decyzji Disneya. Nowe zdjęcia

Disney

Czarna wdowa to nadchodzący film MCU, którego fabuła skupia się na Natashy Romanoff i jej historii. Niedawno dowiedzieliśmy się, że obraz jednak zaliczy premierę hybrydową, czyli pojawi się zarówno w kinach, jak i na platformie streamingowej Disney+ w tak zwanym Premier Access (czyli za dodatkową opłatą wynoszącą 30 dolarów). Teraz okazuje się, że decyzja Walt Disney Co. wywołała napięcia pomiędzy studiem a sieciami kin w całych Stanach Zjednoczonych. Martwiąc się o przetrwanie w świecie po pandemii, grupa właścicieli podobno rozważa "odrzucenie" nowego filmu - jak donosi The Wall Street Journal. Powszechnie wiadomo, że AMC Theaters groziło już odmową wyświetlania filmów, jeśli nie będą mogli znaleźć warunków biznesowych, które uznają za akceptowalne.

Disney póki co odmawia komentarza na temat obecnych relacji z sieciami. Napięcia między studiem a kinami rosły, gdy zapowiedziano hybrydową premierę filmu Raya i ostatni smok. Wówczas Tony Beaverson, właściciel Big Horn Cinemas w Wyoming, powiedział: wyświetlę Rayę, ale to prawdopodobnie ostatni tytuł Disneya, na który się zgadzam. W międzyczasie Cinemark Holdings INC. - trzecia co do wielkości sieć kin w Ameryce - zdecydowała się zbojkotować Rayę. Nie inaczej było w przypadku Harkins Theatres czy Regl Entertainment Group.

Źródła potwierdzają, że wcześniej Disney zapewniał wyższy odsetek sprzedaży biletów, gdy filmy były emitowane w kinach w ekskluzywnych oknach dystrybucji. Oferując filmy na swojej platformie, studio może zatrzymać cały dochód; kina tracą ogromną część zysków, które filmy przyniosłyby im pojawiając się wyłącznie na dużych ekranach.

Tymczasem najnowszy zwiastun Czarnej Wdowy w sieci został wyświetlony ponad 70 milionów razy w ciągu pierwszych dwudziestu czterech godzin. Dla porównania, poprzedni zwiastun zaliczył ponad 13 milionów w ciągu pierwszej doby.

Po premierze zwiastuna Marvel Studios podzieliło się oficjalną galerią zdjęć. Część kadrów już znamy, są też nowe ujęcia:

Czarna Wdowa