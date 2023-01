Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera - imponująca figurka Marsjanina Łowcy. Fani zechcą go mieć

fot. Warner Bros.

Film Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera, który trafił na HBO Max, bardzo różni się od kinowej wersji z 2017 roku. Między innymi postać grana przez Harry'ego Lennixa - generał Swanwick - wyjawiła swoją prawdziwą tożsamość Bruce'owi Wayne'owi. Okazało się, że tak naprawdę jest Marsjaninem Łowcą (J'onn J'onzz), którą fani DC znają z komiksów.

Użytkownik edec2022 udostępnił na swoim Instagramie kilka zdjęć figurki Martian Manhunter, którą do sprzedaży wprowadził Iron Studios podczas brazylijskiego konwentu CCXP w 2022 roku. Została ona opracowana w skali 1/10 i pozwala lepiej przyjrzeć się całemu kostiumowi postaci. Poza nawiązuje do sceny, w której bohater pojawił się w filmie. Widać niezwykłe podobieństwo oraz dbałość o szczegóły. Zobaczcie poniżej.

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera - figurka Marsjanina Łowcy

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera - Marsjanin Łowca - figurka

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera - fabuła

