Hannibal - dlaczego nie powstał 4. sezon? Hugh Dancy o przyczynach

fot. mat. prasowe

Hannibal to serial, który był emitowany w latach 2013-2015 w stacji NBC. Opowiadał o klasycznych postaciach z książki Czerwony Smok Thomasa Harrisa. Głównymi bohaterami byli: agent FBI Will Graham (Hugh Dancy) oraz jego mentor, dr Hannibal Lecter (Mads Mikkelsen). W seriali przedstawiono początki ich znajomości.

Mimo że Hannibal był bardzo chwalony przez recenzentów to wyniki oglądalności nie satysfakcjonowały NBC. Serial został skasowany po trzech sezonach. Showrunner Bryan Fuller próbował przenieść produkcję do Netflixa, ale odrzucili propozycję, ponieważ to Amazon posiadał wyłączne prawa do ekranizacji. Z kolei Amazon wymagał, jak najszybszej premiery nowych odcinków, nie dając Fullerowi wystarczającej ilości czasu na zaplanowanie i nakręcenie serii.

HANNIBAL — „…and the Woman Clothed in the Sun” Episode 310 — Pictured: (l-r) — (Photo by: Brooke Palmer/NBC)

Hugh Dancy w niedawnej rozmowie z Collider powiedział, że rozumie fanów, w których wciąż tli się nadzieja na powstanie nowego sezonu, ponieważ ciągle powtarzają, że chcieliby go nakręcić, co jest prawdą. Jednak pomimo entuzjazmu fanów i własnego pragnienia powrotu, aktor nie jest zaskoczony, że czwarta seria Hannibala nie doszła do skutku.

Nie jestem specjalnie zaskoczony, ponieważ przede wszystkim ktoś musiałby wypisać całkiem spory czek. Nie mówię o zapłaceniu mi. Mówię o koszcie nakręcenia sezonu dla telewizji. Przez chwilę wydawało się, że streamerzy będą pod tym względem zbawieniem dla wszystkich, ale teraz nastąpiły tam cięcia. Są seriale, które oglądają miliony ludzi i nie dostają drugiego sezonu. Więc nie mam pojęcia, na czym polegają te obliczenia.

Hugh Dancy został jeszcze zapytany, czy kiedykolwiek nadejdzie czas, gdy nie będzie już chciał wracać do Hannibala. Aktor odpowiedział, że na pewno się postarzeją, a wtedy internauci zaczną mówić, że "mogłoby to być nieco obrzydliwe". Dancy dodał, że trzecia seria Hannibala zakończyła się w „dość rozstrzygającym stylu”, ale ten pomysł Fullera zawsze zawierał otwartą furtkę na kontynuację w potencjalnym 4. sezonie.

