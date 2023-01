Stranger Things - podwyżki dla obsady. Ile pieniędzy aktorzy zarobią w 5. sezonie?

fot. Netflix

Stranger Things to jedna z najpopularniejszych odcinkowych produkcji Netflixa. Czwarty sezon subskrybenci oglądali przez 1,23 miliarda godzin, co pozwoliło mu wdrapać się na szczyt najczęściej oglądanych angielskojęzycznych seriali w historii platformy. Jednak na finałowy sezon widzowie będą musieli poczekać prawdopodobnie do 2024 roku.

Serial cieszy się ogromną popularnością, dlatego nie dziwi, że aktorzy przed rozpoczęciem prac na planie ostatniej serii zasiedli do negocjacji swoich nowych kontraktów. Według doniesień serwisu Puck mogą spodziewać się znaczących podwyżek.

W raporcie stwierdzono, że każdy członek obsady został umieszczony na poszczególnych „szczeblach”, które decydowały o kwocie pieniędzy, jaką zarobią w 5. sezonie, składającym się z 8 odcinków. Prezentuje się to następująco:

Szczebel 1 - David Harbour i Winona Ryder, którzy wcielają się w dwójkę dorosłych bohaterów, zarobią za cały sezon po 9,5 miliona dolarów. Dla porównania każde z nich zarobiło 2,8 mln dolarów za trzeci sezon (po 350 tys. dolarów za odcinek).

Szczebel 2 - Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo oraz Sadie Sink zarobią za 5. sezon po 7 milionów dolarów. Dla porównania w pierwszej serii aktorzy zarabiali 25 tys. dolarów za odcinek (200 tys. dolarów za sezon).

Szczebel 3 - Natalia Dyer, Joe Keery, Maya Hawke i Charlie Heaton - każde z nich zarobi ponad 6 mln dolarów za nowy sezon.

Szczebel 4 - obejmuje wszystkich aktorów niewymienionych powyżej. Konkretna kwota pieniędzy, którą zarobią, nie została ujawniona, ale liczba ta ma być znacznie mniejsza niż na innych szczeblach.

Z kolei Millie Bobby Brown, która jest największą gwiazdą serialu, nie jest zaliczana do żadnego z tych szczebli, ponieważ posiada osobny kontrakt z Netfliksem.

Mimo że Stranger Things dobiegnie końca to od dłuższego czasu trwają prace nad nowym projektem związanym ze światem serialu. Pierwszym spin-offem ma być serial anime zatytułowany Stranger Thins Tokyo.