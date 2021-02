Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera - Jared Leto jako Joker na nowych zdjęciach

hBO MAX

Kinowa Liga Sprawiedliwości zebrała fatalne recenzje, stała się klapą w kinach i do tego wybuchły duże kontrowersje w związku z dokrętkami, na których Joss Whedon miał tworzyć toksyczną atmosferę. HBO Max stworzyło więc szansę dla Zacka Snydera, aby mógł zaprezentować własną wizję na Ligę Sprawiedliwości.

Zack Snyder co rusz raczy nas kolejnymi ujęciami ze swojej wersji produkcji. Tym razem mamy nowe zdjęcia Jokera z filmu, w wykonaniu Jareda Leto. Widzimy na nich nieco inny wizerunek tej postaci względem jego ostatniego występu w Legionie Samobójców. Zobaczcie:

W filmie Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera Bruce Wayne (Ben Affleck), chcąc mieć pewność, że poświęcenie Supermana (Henry Cavill) nie poszło na marne, łączy siły z Dianą Prince (Gal Gadot), by zwerbować zespół superbohaterów, którzy ochronią świat przed zbliżającym się niebezpieczeństwem o katastrofalnych rozmiarach. Zadanie okazuje się jednak trudniejsze, niż to sobie wyobrażał, ponieważ każdy z członków tej ekipy musi stawić czoła demonom własnej przeszłości. Tylko pokonanie tych przeszkód, pozwoli im stworzyć bezprecedensową grupę bohaterów. Może być jednak za późno, by w końcu zjednoczeni - Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) i Flash (Ezra Miller), byli w stanie uratować planetę przed Steppenwolfem, DeSaadem, Darkseidem i ich zbrodniczymi zamiarami.

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera w Polsce na HBO GO 18 marca.