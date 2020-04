Liga Sprawiedliwości - żart na prima aprilis o Snyder Cut hitem sieci. Wielu dało się nabrać

Mityczny Snyder Cut, czyli montaż oryginalnej wizji Zacka Snydera dla filmu Liga Sprawiedliwości to coś, na co czeka wielu fanów. Ruch #releasethesnydercut wciąż jest aktywny w mediach społecznościowych, ale 1 kwietnia na pewno nie będzie należeć do ich dni, które dobrze zapamiętają. Ktoś wpadł na bardzo przekonujący pomysł, jak wkręcić ludzi na Twitterze.

Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda wiarygodnie. Konto twitterowe o nazwie HBO Max jest łudząco podobno do prawdziwego, więc bez przyjrzenia się bliżej, można pomyśleć, że to informacja rzetelna. Nawet specjalnie przygotowany do żartu fanowski plakat wygląda nieźle. Efekt tego taki, że naprawdę tysiące internautów dało się wkręcić.

Oceńcie sami jak wyszło:

https://twitter.com/HBOMaxOfficial/status/1245380903821426693

Na naszym portalu 1 kwietnia 2020 roku nie pojawił się żaden żart z okazji prima aprilis.