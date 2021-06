Liga Sprawiedliwości - nowy, zaskakujący lider grupy. Nadciąga też wszechpotężny złoczyńca

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Dopiero co informowaliśmy Was, że komiksowa Liga Sprawiedliwości będzie musiała zmierzyć się z niezwykle potężnym Zumbado, jednak wygląda na to, iż starcie to należy uznać ledwie za wstęp do batalii z prawdziwym mocarzem. Zapowiedzi zeszytów Justice League #65 i #66 ujawniają bowiem, że drużyna herosów stanie do boju ze złoczyńcą znanym jako Synmar Utopica, którego siła najprawdopodobniej nie ma żadnego limitu.

Utopica pochodzi z planety o nazwie Synmar, której mieszkańcy śledzili poczynania Supermana od momentu jego wysłania na Ziemię. Postać ta zadebiutowała w uniwersum w zeszłym roku; zagrożenie ze strony łotra jest na tyle duże, że próbuje z nim rozprawić się również grupa United, kosmiczna wersja Ligi Sprawiedliwości.

Jeszcze ciekawsze jest to, że w Justice League #65 samozwańczym liderem tytułowej drużyny herosów zostanie Black Adam. Przypomnijmy, że antagonista niedawno dołączył do grupy, a jego natura wydaje się zmieniać. Nie jest jednak jasne, w jaki sposób na ogłoszenie Black Adama zareagują inni członkowie Ligi - spekuluje się, że za takie posunięcie mogą go nawet wykluczyć ze swoich szeregów.

Oto okładka promocyjna Justice League #65:

DC

Justice League #65 zadebiutuje w USA 20 lipca.