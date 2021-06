Oto nowy, potężny wróg Ligi Sprawiedliwości. Poznajcie Zumbado, rzeźnika swojej planety

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

W zeszycie Justice League #62 w końcu pojawił się Zumbado - nowy, wielki przeciwnik Ligi Sprawiedliwości. Postać ta zadebiutowała w lipcu 2019 roku w miniserii Naomi ze scenariuszem Briana Michaela Bendisa. To wówczas dowiedzieliśmy się, że w alternatywnym świecie tytułowej bohaterki mała grupa osób otrzymała niemalże boskie moce; poza protagonistką został nimi obdarzony m.in. właśnie Zumbado, który z biegiem czasu zamienił się w okrutnego despotę, mordującego wszystkich swoich adwersarzy, w tym rodziców Naomi.

Akcja Justice League #62 rozgrywa się na tej samej wersji Ziemi. Przypomnijmy, że na planecie umiejętności bohaterów zupełnie wymykają się spod kontroli - to właśnie dlatego Superman bał się otworzyć oczy, by przypadkiem nie porazić kogokolwiek laserowymi promieniami. Liga po rozprawieniu się z potężnym Brutusem powoli szykowała się do powrotu; koniec końców Czarny Adam i Naomi natrafili na Zumbado, przekonującego, że to on decyduje "kto opuszcza, a kto zostaje" w jego świecie. Spójrzcie sami:

Justice League #62 - plansze

Póki co nie znamy pełnego katalogu mocy Zumbado. Wcześniej dowiedzieliśmy się, że potrafi on podróżować pomiędzy różnymi wymiarami i emitować potężne wiązki energii ze swojego ciała; w dodatku dysponuje on nadludzką siłą fizyczną.