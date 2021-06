Marvel - Hulk i Venom z nowymi seriami. Horror, świetni twórcy i... koniec Zielonego Goliata!?

Ryan Ottley/Bryan Hitch/Marvel

Marvel już od kilku dni podgrzewał w mediach społecznościowych atmosferę wokół ważnego dla wydawnictwa, tajemniczego ogłoszenia - to koniec końców nadeszło. Jak się okazuje, jeszcze w tym roku na amerykańskim rynku zadebiutują premierowe zeszyty zupełnie nowych serii Hulk i Venom. Za pierwszą z nich będą odpowiadać Donny Cates (scenariusz) oraz Ryan Ottley i Frank Martin (ilustracje), natomiast za drugą Al Ewing (scenariusz) oraz Ram V i Frank Martin (warstwa graficzna).

Warto w tym miejscu zauważyć, że scenarzyści zamienili się miejscami - Cates jak do tej pory odpowiadał właśnie za Venoma (a także za King in Black), a Ewing za Nieśmiertelnego Hulka; oba te cykle zbliżają się już do końca. Z oficjalnego komunikatu prasowego wynika, że nadchodzące opowieści mogą raz na zawsze zmienić nasz sposób postrzegania Zielonego Goliata i najsłynniejszego symbionta.

Seria poświęcona Hulkowi nazywana jest "nową erą" dla herosa, w trakcie której Bruce Banner "odkryje radykalny sposób kontrolowania obecnego w nim potwora". Później zapowiedź jest jeszcze bardziej zaskakująca:

Czy to może oznaczać ostateczny koniec Zielonego Goliata? Albo czy to ekstremalne rozwiązanie zrodzi coś nowego, z wszystkimi, ogromnymi konsekwencjami? Przygotujcie się na głębokie wejście w samo sedno gniewu Hulka w tej mrożącej krew w żyłach, epickiej opowieści, która ukaże niesamowite i niszczycielskie dziedzictwo postaci w sposób, na który nikt jeszcze sobie nie pozwolił.

Tak o nowej serii wypowiada się sam Cates:

Marvel dał mi właśnie klucze do najsilniejszego z tych, którzy istnieją. Haha, o rany... Nie jesteście jeszcze na to gotowi. Dopiero odkryjecie, co dzieje się, gdy razem z Ryanem Ottleyem wpadamy w gniew... I wiecie co? Naprawdę polubicie nas wtedy, gdy jesteśmy wściekli.

Równie obiecująco prezentuje się zapowiedź Venoma. Atmosfera historii ma być "dramatyczna i niebezpieczna", a podejście do symbionta "zupełnie nowe" - najprawdopodobniej oparte na charakterystycznej dla Ewinga konwencji horroru. Ram V obiecuje, że seria "poszerzy i popchnie narrację i tradycję postaci w stronę nieoczekiwanych, fantastycznych kierunków".

Tak prezentują się pierwsze materiały promocyjne obu serii:

Hulk #1 - materiały promocyjne

Hulk #1 i Venom #1 ukażą się w USA w listopadzie. Wcześniej, 14 sierpnia, w ramach celebracji Free Comic Book Day będziemy mogli zobaczyć opowieści Avengers/Hulk oraz Spider-Man/Venom - obie mają być wprowadzeniem do nowych serii.