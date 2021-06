Marvel potwierdza, że Profesora X można pokonać [SPOILER]. Absurdalna słabość telepatów

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel i DC przez długie lata pokazywały w swoich komiksach przeróżne słabości herosów i złoczyńców, z których przynajmniej część można uznać za absurdalne. W tym kontekście warto przypomnieć, że swego czasu członkowie Korpusu Zielonych Latarni nie mogli poradzić sobie z kolorem żółtym bądź czymkolwiek wykonanym z drewna, Reed Richards aka Mr. Fantastic nie wytrzymywał w starciu z łaskotkami, a do pokonania Ludzkiej Pochodni wystarczy odrobina azbestu. Jak się teraz okazuje, relatywnie łatwo moglibyśmy zwyciężyć w batalii z Profesorem X, Jean Grey i innymi potężnymi telepatami świata X-Menów - w tym celu trzeba bowiem użyć... porcelany.

Akcja zeszytu Magneto & The Mutant Force #1 rozgrywa się co prawda w alternatywnej rzeczywistości Heroes Reborn, jednak Marvel potwierdził w nim to, o czym mówiło się od dłuższego czasu w kontekście zasadniczego uniwersum Domu Pomysłów. Już na początku komiksu Magneto i jego drużyna próbują uwolnić Emmę Frost z porcelanowego więzienia, w którym umieszczono ją po wielkim starciu X-Menów z Squadron Supreme of America tuż pod siedzibą Kongresu USA.

Dlaczego porcelana? W słynnej serii New X-Men ze scenariuszem Granta Morrisona Profesor X i Jean Grey nie byli w stanie wykorzystać swoich zdolności mentalnych na Fantomexie i to tylko dlatego, że ten ostatni miał na sobie maskę z porcelanową powłoką. Innymi słowy: każdy potężny telepata świata mutantów nie może sforsować wydawałoby się tak kruchej bariery, jaką jest materiał wykonany z porcelany.

Heroes Reborn: Magneto & The Mutant Force #1 - plansze

Amerykańskie portale popkulturowe pozwoliły sobie nawet na uwagę, że gdybyśmy już musieli brać się za łby z Charlesem Xavierem bądź Jean Grey, moglibyśmy uchronić się przed nimi choćby poprzez... włożenie głowy do wykonanej często z porcelitu muszli klozetowej.