YouTube zamyka dwa kanały, które generowały miliony wyświetleń. Od dawna igrały z ogniem

YouTube zamknął dwa popularne kanały, wykorzystujące sztuczną inteligencję, by generować fałszywe zwiastuny filmowe. Generowały miliony wyświetleń.
Paulina Guz
Okładka fałszywego zwiastuna Fantastycznej 4 Screen Culture YouTube/Screen Culture
YouTube zamknął dwa popularne kanały Screen Culture i KH Studio, które łącznie miały ponad 2 miliony subskrybentów i ponad miliard wyświetleń. Zajmowały się głównie tworzeniem fałszywych zwiastunów filmowych generowanych przez AI. Obie strony są teraz niedostępne. Deadline zwróciło do Screen Culture i KH Studio z prośbą o komentarz. Siedzimy firm mieszczą się kolejno w Indiach i Gruzji. Na razie jednak nie mamy żadnego oświadczenia.

Ta decyzja nie jest zaskoczeniem. YouTube na początku tego roku zawiesił reklamy w Screen Culture i KH Studio po dochodzeniu Deadline w sprawie fałszywych zwiastunów AI, które zaśmiecają platformę. Kanały później powróciły do ​​monetyzacji, dodając do tytułów swoich wideo takie frazy jak: „fanowski zwiastun”, „parodia” i „trailer koncepcyjny”. Jednak w ostatnich miesiącach z nich zrezygnowali, wracając do starych praktyk. YouTube jest zdania, że decyzja Screen Culture i KH Studio o powrocie do starych praktyk jest naruszeniem zasad, dotyczących wprowadzania użytkowników w błąd. Stąd decyzja o zamknięciu kanałów.

Wyjaśnienie poprzedniego konfliktu ze Screen Culture i KH Studio: YouTube nadal walczy. Dwa kolejne kanały bez monetyzacji. W skrócie, obie strony tworzył fałszywe zwiastuny filmowe, łącząc oficjalne materiały prasowe z treściami generowanymi przez AI. By pokazać skalę problemu, do marca Screen Culture stworzyło 23 wersje trailera Fantastycznej 4, z których niektóre uzyskały wyższą pozycję w wynikach wyszukiwania YouTube niż oficjalne wideo Marvela. 

Cyberpunk już istnieje. Zwiastuny AI, ElsaGate 3.0 i zagrożenia czyhające na dzieci w sieci

Źródło: Deadline

