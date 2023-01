Like a Dragon: Ishin! prawie jak Stardew Valley. Nowy zwiastun pokazuja spokjne życie na farmie

fot. SEGA

Japońska seria Yakuza znana jest przede wszystkim z wciągającej historii, licznych scen akcji oraz często bardzo absurdalnych zadań pobocznych. Nadchodzące Like a Dragon: Ishin!, czyli remake spinoffu z roku 2014 dołoży do tego wszystkiego kolejny element w postaci... prowadzenia wirtualnej farmy. To właśnie na tej relaksującej części gry skupia się jej najnowszy zwiastun.

Z materiału wynika, że gracze będą mogli zajmować się między innymi uprawą roślin, gotowaniem, a także dbaniem o koty i psy. Może być to całkiem ciekawym urozmaiceniem rozgrywki, choć należy pamiętać, że najwięcej czasu w dalszym ciągu spędzimy na oglądaniu rozbudowanych scen przedstawiających fabułę, a także walce z przeciwnikami.

Like a Dragon: Ishin! zadebiutuje 21 lutego 2023 roku na PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X.