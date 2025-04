Marvel majstrował przy kolejnym filmie? Aktorka o Thunderbolts*: "Cóż, zmienili parę rzeczy"

fot. Marvel Studios

Reklama

Premiera Thunderbolts* już stosunkowo niedługo, a wraz z premierą w kinach rozwiąże się zagadka tajemniczej gwiazdki, która w pewnym momencie pojawiła się w tytule produkcji MCU. Nikt z obsady i ekipy produkcyjnej nie chce mówić o znaczeniu tego małego symbolu, ale Olga Kurylenko, która również została o to zapytana, mogła nieumyślnie zdradzić inną ciekawostkę na temat nadchodzącego widowiska.

Grzesznicy zachwycają krytyków. To może być film roku

Aktorka w Thunderbolts* wcieli się w Taskmaster i powtórzy rolę z Czarnej wdowy z 2021 roku. Fanów MCU dziwi jednak niewielka rola tej postaci w zwiastunach i materiałach promocyjnych. Pojawia się też w kilku scenach na krzyż. To doprowadziło do przekonania, że Taskmaster pada ofiarą Void na wczesnym etapie produkcji lub znika z jeszcze innych powodów. Słowa aktorki mogły potwierdzić, że za kulisami doszło do pewnych przetasowań, a dokrętki miały wpływ na zmianę niektórych elementów.

Cóż, zmienili parę rzeczy. - odpowiedziała Kurylenko, gdy w rozmowie ze Screen Rant zapytano ją o gwiazdkę, która pojawiła się w tytule. - Więcej nie mogę powiedzieć. Każdy film jest inny i w każdym filmie zmieniają się różne rzeczy. Będzie inaczej. Zobaczymy.

Fani zdążyli już powiązać jej najnowsze słowa z doniesieniami o ograniczonej roli Taskmaster. Ich zdaniem to właśnie udział Kurylenko w filmie uległ zmianie na pewnym etapie tworzenia filmu.

Supergirl w kostiumie! Pierwsze wideo z planu filmu - czy to Lobo?

Thunderbolts* – fabuła i data premiery

Reżyserem Thunderbolts* jest Jake Schreier, a produkcja powstała na podstawie scenariusza Ericka Pearsona, Lee Sung Jina oraz Joanny Calo. Do obsady należą Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen, Olga Kurylenko, Julia Louis-Dreyfus oraz Lewis Pullman.

W filmie Marvel powołuje do istnienia niekonwencjonalny zespół bohaterów, w skład którego wchodzą Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster i John Walker. Po tym, gdy wpadli w śmiertelną pułapkę zastawioną na nich przez Valentinę Allegrę de Fontaine, grupa rozczarowanych życiem wyrzutków musi wyruszyć na niebezpieczną misję, która sprawi, że będą musieli skonfrontować się z najmroczniejszymi zakamarkami swojej przeszłości.

Premiera kinowa Thunderbolts* odbędzie się 1 maja 2025 roku.

Thunderbolts* Zobacz więcej Reklama

Marvel - najpotężniejsze postacie w komiksach.

Przeczytajcie, by przekonać się, które miejsce zajął Sentry.