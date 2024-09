Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii - zwiastun przedstawia walkę. Będzie szalona i efektowna

fot. SEGA

Reklama

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii to nadchodzący spin-off serii Yakuza. Tym razem gracze wcielą się w Goro Majimę, a więc jedną z najbardziej lubianych przez społeczność postaci. Produkcja zaoferuje szereg pobocznych aktywności i walki morskie, a także liczne pojedynki rozgrywane w czasie rzeczywistym, a nie z podziałem na tury. To właśnie na tym ostatnim elemencie skupia się najnowszy zwiastun.

Goro Majima będzie mógł korzystać z dwóch różnych stylów walki - Mad Dog Style oraz Sea Dog Style. Każdy będzie umożliwiał korzystanie z innych ciosów i manewrów. Oprócz tego główny bohater, po raz pierwszy w historii marki, będzie mógł skakać.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii - zwiastun systemu walki

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii - premiera gry 28 lutego 2025 roku na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S.