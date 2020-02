Lilo i Stich - aktorski film na podstawie animacji jednak powstanie

W październiku 2018 roku pojawiła się informacja, że Disney szykuje aktorską wersję filmu Lilo i Stich z 2002 roku. Jednak od tamtego czasu nie pojawiła się żadna aktualizacja odnośnie projektu. Teraz portal The Disinsider informuje, że film powstanie, a zdjęcia mają rozpocząć się jesienią na Hawajach. Obecnie studio poszukuje reżysera projektu. Produkcja będzie połączeniem żywego aktorstwa z CGI i powstanie dla platformy Disney+. Scenariusz do filmu napisał Mike Van Waes. Podobno produkcja ma opowiadać tę samą historię, co animacja z 2002 roku, a Chris Sanders ma powrócić jako głos Sticha.

Dla przypomnienia główną bohaterką oryginału jest Lilo Pelekai, samotna dziewczynka, która poszukuje prawdziwego przyjaciela. Kiedy spotyka "dziwnego psa Stitcha", nie ma pojęcia, że jest on dziełem szalonego naukowca, uciekającym z odległej galaktyki. Tak rozpoczyna się ich przyjaźń, a z nią niesłychane przygody.