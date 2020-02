Ms Marvel - kiedy ruszą zdjęcia do kolejnego serialu Disney+? Nowe pogłoski

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Podczas Super Bowl 2020 pokazano po raz pierwszy jak prezentować będą się trzy pierwsze seriale MCU i Disney+: The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision oraz Loki. Nie są to jednak jedyne zaplanowane seriale Marvela we współpracy z nowym serwisem streamingowym. Portal The Illuminerdi podaje, że jeszcze w tym roku ruszą zdjęcia do serialu Ms Marvel.

Tytułowa bohaterka na imię ma Kamala Khan i jest pierwszą muzułmańską superbohaterką Marvela. Jej moce wynikają z przejścia terreginezy, dzięki czemu potrafi rozciągać, zmniejszać, zwiększać i poszerzać swoje ciało. Pseudonim Khan inspirowany jest Ms. Marvel, która wówczas w komiksach przemianowała się na Kapitan Marvel. Media spekulują, że serial zadebiutuje na Disney+ w 2022 roku, ale być może nastąpi to nieco szybciej. Portal Illuminerdi podaje, że zdjęcia mają rozpocząć się w sierpniu 2020 roku. Oznacza to, że jeszcze w połowie tego roku poznamy odtwórczynię głównej roli, a sama produkcja zadebiutuje już w 2021 roku. Spekuluje się, że taki harmonogram podyktowany jest powiązaniem serialu z postacią Kapitan Marvel, która w 2022 roku otrzyma sequel.