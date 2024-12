Książkowy prequel Andora pokaże początki narodzin Rebelii. Tak na Imperium reagowali przyszli liderzy

fot. Disney+

Było już wiele produkcji ze świata Gwiezdnych Wojen, które ukazywały zalążki powstania Rebelii znanej z Oryginalnej Trylogii George'a Lucasa. Widzieliśmy to w Gwiezdne Wojny: Andor, Star Wars: Rebelianci czy Gwiezdne Wojny: Parszywa zgraja. Książka Reign of the Empire: The Mask of Fear's będącą prequelem do Andora ma ukazać jeszcze wcześniejszy okres i pokazać reakcje wpływowych dowódców przyszłej Rebelii na dopiero raczkujące Imperium rodzące się przed ich nosem.

W sieci pojawiły się pierwsze fragmenty z książki, które pokazują odmienne podejście dowódców Rebelii - Mon Mothmy, Baila Organa i Sawa Gerrery.

Mon Mothma:

Może to, że zaakceptowała prawdę było początkiem. Strach był jedynym źródłem uspokojenia. Ten strach mówił jej, że nie stała się jeszcze niewrażliwa na okropności i niesprawiedliwość. Owinęła się tym strachem wokół siebie, przylgnęła do niego z nadzieją i oglądała miasto nocą. Mon powiedziała sobie tego ranka, gdy słońce wstało i nadszedł czas do pracy, że zostawi za sobą cały strach, marzenia, miłość do Republiki, w którą wierzyła. Zostawi to, a galaktyka będzie inna, a ona pozostanie nieugięta, niezłamana.

Bail Organa:

Próbowaliśmy ukrywać wszystko, co dobre pod przykrywką własnych interesów, ale zawiedliśmy, bo nigdy nie daliśmy ludziom powodu do zrobienia tego, co najtrudniejsze, czyli walczyć za to, co naprawdę ma znaczenie. Może być czas, gdy oszustwo jest konieczne, ale to nie przez oszustwo wygramy tę walkę.

Saw Gerrera:

Debatujecie w Senacie, gdy ludzie umierają. Żyjecie w otoczeniu, które nie wskazuje, że trwa wojna, ale tak właśnie jest! Mówiliście o traktatach z Separatystami, ale oni nigdy ich nie chcieli. Teraz chcecie usunąć Imperatora za pomocą prawa, ale Imperator ma gdzieś prawo.

Premiera pierwszej książki z trzech zaplanowanych odbędzie się 25 lutego 2025 roku. Polska premiera nie została podana.

