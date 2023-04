Lilo & Stitch - Disney obsadził Cobra Bubbles. Tak wygląda agent. Fani znów wściekli

Fot. Disney

Disney obsadziło Cobra Bubbles w aktorskiej adaptacji bajki Lilo & Stitch. Deadline poinformowało, że w rolę agenta wcieli się zdobywca nagród Emmy i Tony, Courtney B. Vance. Aktor grał między innymi w American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona i Krainie Lovecrafta. Poniżej możecie zobaczyć, jak wygląda.

Ten casting, podobnie jak obsadzenie Nani i Davida, spotkał się z negatywnym odbiorem internautów. Aktorem głosowym, podkładającym głos Cobra Bubbles w oryginale, był Ving Rhames. Część fanów uważa, że Disney powinien zatrudnić go, by wrócił do tej roli, zamiast szukać nowej osoby.

Lilo & Stitch - tak wygląda Cobra Bubbles

Warto jednak pamiętać, że nie wiadomo, czy Ving Rhames nie dostał propozycji i jej nie odrzucił.

Lilo & Stitch - informacje o filmie aktorskim

W lutym 2023 roku poinformowano, że w obsadzie live-action są również debiutantka Maia Kealoha jako Lilo i Zach Galifianakis w nieznanej roli. Później ogłoszono, że Nani zagra Sydney Elizebeth Agudong, a w Davida wcieli się Kahiau Machado.

Reżyserem remake'a jest Dean Fleischer Camp, filmowiec który dostał nominację do Oscara w kategorii najlepszego długometrażowego filmu animowanego za produkcję Marcel Muszelka w różowych bucikach. Chris Kekaniokalani Bright napisał scenariusz do adaptacji, a Ryan Halprin jest producentem wykonawczym.

Live-action Lilo & Stitch ma zadebiutować na Disney+. Data premiery jest nieznana.

