Lily Gladstone w zwiastunie Fancy Dance. Nowy film Apple TV+ o szukaniu zaginionej siostry

Lily Gladstone może i nie podsumowała zeszłego roku w swojej karierze Oscarem za rolę w filmie Martina Scorsese Czas krwawego księżyca, ale na pewno nie może narzekać na brak propozycji aktorskich. Wiadomo już, że aktorka pojawi się w serialu Under the Bridge, a do swojej filmografii dołoży też występ do nowego filmu produkcji Apple TV+. O jakości filmów tej platformy można mówić wiele, a najlepszym dowodem na to jest Coda z 2021 roku, która zdobyła Oscara za Najlepszy film, ale też wspomniany wcześniej Czas krwawego księżyca i Napoleon.

Fancy Dance wyreżyserowała Erica Tremblay, a produkcja zadebiutuje na platformie 28 czerwca 2024 roku. W sieci pojawił się pierwszy zwiastun produkcji, w której Lily Gladstone poza główną rolą obiera też funkcję producentki wykonawczej. Sprawdźcie, co do zaoferowania ma nowy film Apple TV+.

Fancy Dance - zwiastun filmu

Fancy Dance - opis filmu

Film skupia się na Jax (Lily Gladstone), która opiekuje się swoją siostrzenicą Rokie (Isabel Deroy-Olson) od chwili zaginięcia jej matki, a siostry Jax, w rezerwacie w Oklahomie. Każdą wolną chwilę swojego czasu poświęca poszukiwaniu siostry, jednocześnie pomagając Rokie w przygotowaniach do pow-wow. Kiedy grozi jej utrata opieki nad Rokie, obie wyruszają w podróż i przeszukują rubieże, aby odnaleźć matkę Rokie na czas przed pow-wow.