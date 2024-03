Under the Bridge - serial kryminalny z Lily Gladstone w roli głównej. Jest zwiastun i pierwsze zdjęcia

fot. Hulu

Reklama

Lily Gladstone, która została nominowana do Oscara za rolę w filmie Martina Scorsese Czas krwawego księżyca wcale nie zwalnia i niedługo pojawi się w nowym serialu kryminalnym od Hulu pod tytułem Under the Bridge. 8-odcinkowa seria powstała na bazie książki o tym samym tytule z 1997 roku autorstwa nieżyjącej już Rebecci Godfrey. Under the Bridge opowiada historię, która bazuje na prawdziwych wydarzeniach i przedstawia sprawę zaginięcia 14 letniej Reeny Virk, która razem z przyjaciółmi poszła na imprezę, ale nie wróciła już nigdy do domu. Śledztwem zajmie się para Godfrey (Riley Keough) oraz Bentland (Lily Gladstone).

Keough wcieli się w Rebeccę Godfrey, z której perspektywy jest ta historia opowiedziana. Natomiast Lily Gladstone wcieli się w Cam Bentland, która zmaga się z trudnościami wynikającymi z bycia kobietą o innym kolorze skóry niż biały w środowisku zdominowanym przez mężczyzn. Jest również osobą nieheteroseksualną, co także nie jest dla niej proste. Historia sprawi również, że jej wiara w system sprawiedliwości zostanie znacznie zachwiana przez to, jak wygląda on w rzeczywistości.

W sieci pojawił się pierwszy zwiastun produkcji, która ma zadebiutować 17 kwietnia 2024 roku na Hulu. Możecie go obejrzeć poniżej.

Under the Bridge - zwiastun

Under the Bridge - zdjęcia

Under the Bridge

Under the Bridge - obsada i produkcja

W obsadzie poza Lily Gladstone i Riley Keough znajduje się również Izzy G, Chloe Guidry, Ezra Faroque Khan, Archie Panjabi, Vritika Gupta, Javon “Wanna” Walton, Aiyana Goodfellow.

Quinn Shephard adaptowała książkę na scenariusz, a reżyserką pierwszego odcinka jest Geeta Patel.