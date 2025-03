Życie seksualne nastolatek - Max żegna się z serialem. Co z 4. sezonem?

fot. Max

Reklama

Max zamyka drzwi na college ukazywany w serialu Życie seksualne nastolatek. Po trzech sezonach spędzonych w tej platformie streamingowej Warner Bros. Television szuka rozwiązania, by produkcja mogła nadal powstawać. Ponieważ współtwórczynią serialu jest Mindy Kaling, która przez długi czas współpracuje z Netflixem, pojawiła się nadzieja na przeniesienie tytułu do tego streamera.

Serial Życie seksualne nastolatek stoi pod znakiem zapytania?

O anulowaniu serialu Życie seksualne studentek najpewniej zadecydowała oglądalność 3. sezonu, która spadła pod względem dwóch poprzednich. Co więcej, najprawdopodobniej odejście Renee Rapp również zdecydowało o spadku zainteresowania produkcją. Pojawiały się również nieco słabsze reakcje widzów i krytyków odnośnie najnowszych odcinków.

Niemniej jednak produkcja nadal jest popularnym tytułem w filmografii Mindy Kaling oraz Justina Noble'a. Z tego powodu pojawiła się szansa na przeniesienie serialu do nowego domu, choć nie jest to łatwe zadanie. Przykładowo Martwi detektywi ostatecznie zadebiutowali w Netflixie, choć pierwotnie mieli być emitowani na platformie Max. To jednak nie uchroniło serialu przed jego anulowaniem po kilku tygodniach od premiery.

Nowa polska produkcja pojawi się na Maxie! Zdjęcia do serialu Piekło Kobiet ruszyły