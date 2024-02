Wielki powrót scenarzystki Zabójczego ciała? Lisa Frankenstein będzie dzielić uniwersum z docenionym po latach horrorem

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Diablo Cody powraca do świata czarnych komedii z Lisą Frankenstein. Produkcja będzie zainspirowana sławną powieścią Mary Shelley z 1818 roku i opowie historię nastoletniej gotki (Kathryn Newton), która postanawia ożywić zwłoki z epoki wiktoriańskiej (Cole Sprouse) z nadzieją, że uczyni z nich mężczyznę swoich marzeń. Wygląda jednak na to, że akcja jej nowego będzie rozgrywać się w znajomym uniwersum...

Lisa Frankenstein w uniwersum Zabójcze ciało

Scenarzystka w rozmowie z portalem Deadline zdradziła, że akcja Lisy Frankenstein będzie rozgrywać się w tym samym uniwersum, co jej poprzedni horror komediowy, Zabójcze ciało:

Oświadczam tylko, że akcja tego filmu rozgrywa się w tym samym uniwersum. Podjęłam taką decyzję. Nie twierdzę, że w produkcji pojawiają się jakieś odniesienia w tym temacie, ale po prostu o tym informuję.

https://twitter.com/DEADLINE/status/1754709381315485839

Diablo Cody przyznała także, że myśli o reboocie Zabójczego ciała i ma nadzieję, że jej nowy film pomoże w spełnieniu tego celu.

https://twitter.com/DEADLINE/status/1754713645207126417

Zabójcze ciało - horror doceniony po latach

Przypominamy, że choć film w trakcie premiery w 2009 roku nie odniósł komercyjnego sukcesu, to po latach został doceniony i uznany za swego rodzaju klasyk. Wielu współczesnych widzów uważa, że zawiódł wtedy nieudolny marketing, skupiający się głównie na atrakcyjności Megan Fox, która zagrała główną rolę. Poniżej możecie zobaczyć parę filmików z ostatnich kilku lat, które o tym mówią.

Sama Diablo Cody zdaje sobie z tego sprawę:

Byłam zdenerwowana, by do tego wrócić [tworzenia horrorów komediowych - przyp. red.]. I wtedy w ciągu ostatnich kilku lat wydarzył się cud: znaleźli się widzowie, którzy chcieli obejrzeć ten film i naprawdę zaczął być doceniony. To dodało mi odwagi: "Wiecie co? Nigdy nie straciłam mojej pasji i chcę nakręcić kolejny". I w ten sposób się tutaj znalazłam.

https://twitter.com/DEADLINE/status/1754706882659483947

Biorąc to pod uwagę, decyzja Diablo Cody może zachęcić wielu widzów do udania się na jej nowy film. Szczególnie, że Lisa Frankenstein w pewien sposób przypomina Zabójcze ciało, łącząc w sobie elementy horroru i komedii. Co myślicie?

Lisa Frankenstein - zdjęcia

Lisa Frankenstein