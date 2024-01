Zabójcze ciało - czy są szanse na kontynuację? Scenarzysta na to liczy

fot. materiały prasowe

Zabójcze ciało to film z 2009 roku z Megan Fox w roli głównej, który początkowo nie przyjął się dobrze. Został mocno skrytykowany i nie zarobił na siebie w box office. Po latach produkcja została jednak doceniona i stała się niejako klasykiem swojego gatunku. Fani dzieła w reżyserii Karyn Kusamy i na podstawie scenariusza Diablo Cody'ego dostrzegli w nim ciekawą mieszankę horroru, komedii i komentarza społecznego.

Scenarzysta produkcji wypowiedział się na temat potencjalnej kontynuacji.

Tak! Chciałbym zrobić kontynuację. Nie skończyłem jeszcze z Zabójczym ciałem. Muszę znaleźć partnera wśród osób, które wierzą, że to może się udać, tak mocno jak ja w to wierzę, ale dotychczas się to nie stało. Potrzebuję kogoś z miliardem dolarów, kto w to uwierzy.

Diablo Cody docenił również fanów, którzy po latach dostrzegli pozytywy w filmie z 2009 roku i poparli ukazane tam motywy feministyczne oraz LGBTQ+.

Myślenie o tym wprawia mnie w coraz większe szczęście. Na początku, chociaż mnie to cieszyło, miałem trochę urazę na zasadzie myślenia: "gdzie byliście podczas premiery?" To była krytyczna i finansowa porażka. Szczerze mówiąc, to czułem się poniżony, gdy ten film wyszedł. To było trudne doświadczenie. Trudne dla mnie, dla Megan, a potem ludzie zaczęli o tym filmie rozmawiać jakby był dobry, czyli tak jak uważałem od początku. Na początku pomyślałem sobie, że gdzie byli ci ludzie, gdy ich potrzebowałem, ale wtedy sobie uzmysłowiłem, że wtedy mieli pewnie 7 lat. A potem jeszcze inni ludzie, którzy może na początku nie docenili tamtego filmu, zmienili z czasem zdanie i teraz jestem już po prostu szczęśliwy; nie ma we mnie żadnej urazy.

Zabójcze ciało - opis fabuły

Sexowna i kusząca Megan Fox jest piekielnie gorąca jako Jennifer - piękna i uwodzicielska cheerleaderka, która zostaje opętana przez złego demona. Napięcie i krwawa atmosfera rosną wraz z ilością ciał studentów, które pożera Jennifer. Tylko przyjaciółka (Amanda Seyfried) może pomóc powstrzymać jej niezaspokojony apetyt na ludzkie mięso i zakończyć terror zanim będzie za późno!