List do króla - zwiastun nowego serialu fantasy Netflixa. Rycerz, magia i przepowiednia

Niebawem na platformie Netflix pojawi się nowy serial oryginalny - List do króla. Będzie to produkcja fantasy skierowana do młodzieży, oparta na popularnej powieści autorstwa Tonke Dragt.

List do króla opowie nam historię 16-letniego Tiuriego, który wkrótce ma zostać pasowany na rycerza. Tuż przed swoim namaszczeniem chłopak sprzeciwia się nakazom: łamie zasady i decyduje się wyjść w ciemną noc na plac przed zamkiem. Spotyka tajemniczego mężczyznę i obiecuje spełnić nietypową prośbę: dostarczyć list do nieznanego mu rycerza (jak się okazuje: króla). Wyrusza więc w niebezpieczną podróż, a w jej trakcie odkrywa istnienie przepowiedni, która zapowiada - a jakże - przyjście bohatera. Bohater ten ma pokonać złego księcia i przywrócić pokój... By odnaleźć adresata listu, Tiuri musi zmierzyć się z wieloma przeciwnościami losu. Od tej misji - jak się wkrótce okaże - ma zależeć los całego kraju.

Zobaczcie zwiastun:



W obsadzie znajdują się Amir Wilson, Ruby Serkis, Andy Serkis, Thaddea Graham, Gijs Blom, David Wenham, Jonah Lees, Islam Bouakkaz i Tawfeek Barhom. Showrunnerem Listu do króla jest Will Davies (Jak wytresować smoka). Serial ma składać się z sześciu odcinków.

A tak prezentuje się plakat:

fot. Netflix

List do króla - premiera 20 marca na platformie Netflix.