Little Nightmares 2 - czy to udany sequel? Recenzenci nie mają wątpliwości

Bandai Namco

12 lutego na rynek trafi Little Nightmares 2, kontynuacja całkiem przyzwoitego horroru z 2017 roku, za którego powstanie odpowiada szwedzkie Tarsier Studios. Na ocenę tej produkcji nie musimy jednak czekać jeszcze kilku dni, bo już teraz w sieci pojawiły się jej recenzje i są one bardzo pozytywne.

Aktualnie gra ma średnią na poziomie 83/100 przy 85 opiniach wystawionych przez krytyków, więc raczej nie dojdzie tu już do większych zmian. Recenzenci chwalą świetną, niepokojącą atmosferę, przekazywanie historii bez wypowiadania słów oraz to, że gra nie używa oklepanych motywów, by przerazić graczy. Zamiast tego postawiono tutaj przede wszystkim na mroczny klimat i poczucie ciągłego zagrożenia. Dobre wrażenie robi też oprawa audiowizualna, choć niektórzy zwracają uwagę na to, że pewne elementy potrzebne do rozwiązywania łamigłówek (np. przedmioty, dźwignie czy przyciski) mogą być czasami trudne do dostrzeżenia.

Opublikowano też premierowy zwiastun. Zobaczcie sami.

Little Nightmares 2 dostępne będzie na PC oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.