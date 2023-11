Little Nightmares III - ograniczony cross-play oraz funkcja Friend Pass. Ujawniono szczegóły trybu kooperacji

fot. Bandai Namco

Reklama

W najnowszym materiale poświęconym grze Little Nightmares III padły ciekawe informacje na temat projektu. Dowiedzieliśmy się, że będzie on oferować crossplay, choć z pewnymi restrykcjami: zostanie on bowiem ograniczony do różnych urządzeń tego samego producenta. Innymi słowy, posiadacze PS5 będą mogli zagrać z osobami na PS4, a na Xboksie Series X i S zagramy z posiadaczami Xboksów One. Nie wspomniano nic o wersjach na PC i Nintendo Switch, więc można założyć, że tam zagramy jedynie w obrębie jednej paltformy.

Jednak jednym z najbardziej intrygujących aspektów zapowiedzi jest funkcja Friend Pass, podobna do tych, które znamy miedzy innymi z A Way Out czy It Takes Two od studia Hazelight. Gracze będą mogli udostępnić grę znajomym, posiadając tylko jedną kopię, co pozwoli im dołączyć do wspólnej rozgrywki. Ta innowacyjna opcja eliminuje potrzebę zakupu drugiego egzemplarza, co z pewnością zwiększy atrakcyjność tytułu.

Little Nightmares III - tryb kooperacji tylko przez sieć

Warto również podkreślić, że tryb multiplayer w Little Nightmares 3 będzie dostępny wyłącznie online, eliminując tradycyjny, lokalny „kanapowy” coop. Zamiast tego gracze będą mieli dostęp do trybu dla pojedynczego gracza, a także możliwość ukończenia historii w pojedynkę, korzystając z towarzysza sterowanego przez sztuczną inteligencję.

Dla większej immersji, deweloperzy postanowili nie dodawać do gry czatu głosowego, ograniczając komunikację między graczami do pojedynczej komendy przywołania towarzysza. Pomimo tego ograniczenia, gracze nadal mogą korzystać z zewnętrznych aplikacji, takich jak Discord, czy wbudowanego czatu konsoli lub komputera.

Little Nightmares III - premiera gry została zaplanowana na przyszły rok. Dokładna jej data nie została jeszcze ujawniona. Gracze będą mogli wcielić się w dwójkę dzieci - Low i Alone - przemierzając tajemniczą strukturę znana jako The Spiral. Wspólnie muszą rozwiązywać zagadki i przemierzać nieprzyjazny świat gry, co zapowiada emocjonującą przygodę dla fanów serii.