Little Nightmares III zapowiedziane! Gra zaoferuje opcjonalną kooperację

Gamescom Opening Night Live 2023 obyło się bez większych niespodzianek i skupiło się przede wszystkim na dalszej promocji gier, o których istnieniu wiedzieliśmy już wcześniej. Nie zabrakło jednak pewnych wyjątków w postaci miedzy innymi Little Nightmares III. W trakcie wydarzenia nie tylko ujawniono, że taki tytuł znajduje się w produkcji, ale też pokazano jego pierwszy zwiastun (z fragmentami rozgrywki!) i zdradzono, że zadebiutuje on w 2024 roku na PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S i Nintendo Switch.

Little Nightmares III, podobnie jak poprzedniczki, połączy elementy platformowe z logicznymi zagadkami. Nowością będzie jednak tryb kooperacji online, dzięki któremu tę mroczną przygodę będziemy mogli przeżyć u boku innego gracza. Oczywiście nadal będzie można bawić się solo - wtedy drugą postać kontrolować będzie sztuczna inteligencja.

Little Nightmares 3 - zwiastun

Bandai Namco zapowiedziało też serię podcastów The Sound of Nightmares, których akcja osadzona jest w uniwersum LN. Dwa pierwsze odcinki są już dostępne do odsłuchania. Możecie zapoznać się z nimi poniżej.