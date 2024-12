Ma skrzydła i tarczę! TEN kostium Kapitana Ameryki nie był pokazywany w zwiastunach

Marvel

Reklama

W zwiastunach głównie widzieliśmy Kapitana Amerykę w kostiumie z przewagą bieli. W filmieKapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat będzie miał jeszcze jeden kostium, który do tej pory był pokazywany jedynie na grafikach. Nowa grafika została opublikowana w sieci i jest to zdecydowanie najlepsze spojrzenie na strój do tej pory. Pozwala przyjrzeć się wszystkim detalom stroju superbohatera.

Nowy kostium Kapitana Ameryki

Jest to prawdopodobnie jeden z pierwszych kostiumów w filmie, ponieważ ten z przewagą bieli pojawia się w walce z Red Hulkiem, która najprawdopodobniej odbywa się w drugiej połowie. Z wypowiedzi twórców wiemy, że kostium ten jest zaawansowanym technologicznie tworem stworzonym w Wakandzie.

Natomiast ten drugi wygląda na zwykły strój superbohatera, pozbawiony technologicznych dodatków. Zobaczcie i oceńcie sami:

Fot. Materiały prasowe

Kapitan Ameryka 4 - o czym jest film?

Jest to pierwsza kinowa przygoda nowego Kapitana Ameryki, którym został Sam Wilson (Anthony Mackie). Jego genezę można było obejrzeć w serialu Falcon i Zimowy Żołnierz. To właśnie wtedy przezwyciężył dylemat, czy powinien pójść w ślady Steve’a Rogersa, który namaścił go na swojego następcę pod koniec Avengers: Koniec gry.

Po spotkaniu z nowo wybranym prezydentem Stanów Zjednoczonych, Thaddeusem Rossem (Harrison Ford), Sam wpada w środek międzynarodowego incydentu. Musi odkryć powód globalnego spisku, zanim cały świat zacznie widzieć na czerwono...

Science fiction 2024 - wybraliśmy najlepsze i najgorsze filmy i seriale. Perełki i okrutne gnioty

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat - obsada

Główną rolę gra Anthony Mackie. Na ekranie pojawi się również po raz pierwszy w MCU sam Harrison Ford, wcielając się w prezydenta Rossa – postać, która była obecna w uniwersum od pierwszego filmu z 2008 roku. Wcześniej grał ją nieżyjący już William Hurt.

Ze wspomnianego The Incredible Hulk powracają także Liv Tyler jako Betty Ross oraz Tim Blake Nelson w roli Leadera, który tym razem jest głównym złoczyńcą. Na ekranie pojawi się również Shira Haas, Zosha Roquemore, Rosa Salazar oraz Giancarlo Esposito, który został dodany w dokrętkach.