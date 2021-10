Lobo - tak mógł wyglądać serial animowany. Zobacz grafiki

fot. Olan Rogers

Za serial Lobo and Crush odpowiadał Olan Rogers. Był on reżyserem, producentem i twórcą projektu. To właśnie on podzielił się grafikami na portalu Linkedin. Współpracował przy tym z Cotym Gallowayem. Rogers dodał też, że wciąż jakieś szanse są na to, by serial kiedyś mógł ujrzeć światło dzienne.

Jak widzimy na grafikach miały być to przygody Lobo i jego córki Crush. Postać została stworzona w komiksach.

Lobo ma pecha do ekranizacji. Choć pojawiał się gościnnie w serialach animowanych jak Superman: The Animated Series czy Justice League, nigdy do tej pory nie miał swojej własnej produkcji. Pojawił się również gościnnie w Kryptonie w wersji aktorskiej i choć były plany na spin-off, negatywne przyjęcie kreacji tej postaci prawdopodobnie wpłynęło na skasowanie projektu. Od lat też słyszymy o tym, jak Hollywood chciało zrobić kinowy film, ale nigdy nie doszło do realizacji.

Nie wiadomo, jak duże szanse są na potencjalną realizację tej animacji. Rogers niestety tego nie sprecyzował.