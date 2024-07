Lobo może dostać własny film. Byłby częścią DCU

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak donosi dobrze poinformowany insider z branży MyTimeToShineHello trwają wstępne prace nad filmem Lobo w DC Studios. Co prawda, nie wspomina on o tym, że zagra go Jason Momoa, biorąc pod uwagę inne doniesienia, najpewniej tak będzie. Jakiś czas temu informowaliśmy, że Momoa miałby zagrać Lobo po raz pierwszy w Supergirl: Woman of Tomorrow, ale to na razie tylko plotka.

Lobo w kinach

Jason Momoa jest gigantycznym fanem Lobo, o czym mówił wielokrotnie przez wiele lat. Nawet, gdy Zack Snyder dawał mu rolę Aquamana, wspominał, jak bardzo czuł się rozczarowany, że to nie Lobo. Według wielu różnych źródeł szef DCU, James Gunn chce go do tej roli. Jednocześnie nie wróciłby już jako Aquaman.

Przypomnijmy, że Lobo jest ultrabrutalnym międzygalaktycznym łowcą nagród, więc jakakolwiek produkcja powstanie, będzie z kategorią wiekową dla dorosłych.

Informacja o solowym filmie jest plotką. Nikt jej nie dementuje, ani jej nie potwierdza. James Gunn swego czasu mówił, że niektórzy aktorzy z DCEU, czyli poprzedniego uniwersum, zagrają te same postaci, a niektórzy nie. Viola Davis została potwierdzona jako Amanda Waller, ale według doniesień ani Jason Momoa nie ma powrócić w roli Aquamana, ani Gal Gadot w roli Wonder Woman.