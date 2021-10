Lodówka Xbox Series X trafi do przedsprzedaży, znamy jej cenę

Źródło: Microsoft

Kiedy w sieci pojawiły się pierwsze rendery Xboxa Series X, przez sieć przelała się fala memów, wśród których ogromną popularnością cieszył się ten przedstawiający powiększoną konsolę imitującą lodówkę. Microsoft podchwycił żart i wysłał kilku influenserom lodówki wystylizowane na Series X, aby w ten nietuzinkowy sposób wypromować swój nowy gadżet.

A potem okazało się, że to nie koniec eksploatacji popularnego mema. W trakcie targów E3 przedstawiciele korporacji poinformowali o pracach nad urzeczywistnieniem pomysłu stworzenia lodówki-konsoli. Nagrano nawet film promujący ten niezwykły sprzęt:

Microsoft postanowił wywiązać się ze złożonej obietnicy i zapowiedział, że z dniem 19 października uruchomi przedsprzedaż Xbox Mini Fridge, którą nazwano „najwydajniejszą minilodówką na świecie. Korporacja liczy na to, że pierwsze egzemplarze trafią do klientów już w grudniu, w szczycie przedświątecznego szału zakupowego.

Xbox Mini Fridge

Być może Xbox Mini Fridge nie odpali Halo Infinite na ultra, ale zaprojektowano w taki sposób, aby pomieściła do 12 puszek napojów. Do dyspozycji otrzymamy także dwie wąskie półki, idealne do przechowywania słodkich przekąsek. Na tym jednak nie kończą się możliwości tej zabawki – na froncie umieszczono bowiem złącze USB do ładowania gadżetów elektronicznych. Lodówka i ładowarka w jednym, genialne. Za to wszystko przyjdzie nam zapłacić 99 €.