Czy Norman Reedus zrozumiał Death Stranding 2? Aktor wypowiedział się też na temat ekranizacji

Death Stranding to bez wątpienia intrygująca produkcja, choć nie da się zaprzeczyć, że Hideo Kojima zdecydował się na stworzenie niezwykle rozbudowanego i skomplikowanego uniwersum. Jedni pokochali ten świat i opowiedzianą historię, innym jednak nie do końca przypadły one do gustu. Wygląda jednak na to, że w przypadku drugiej części sytuacja może wyglądać inaczej.

Norman Reedus, w rozmowie z serwisem IGN, przyznał, że miał trudności ze zrozumieniem fabuły pierwszej odsłony, ale Death Stranding 2: On the Beach było dla niego zdecydowanie bardziej przystępne. Dodał też, że rozgrywka w „dwójce” jest znacznie bardziej klasyczna. Kontynuacja ma zawierać więcej akcji oraz w bardziej klarowny sposób informować gracza o celach. Mimo tego Reedus pokusił się o stwierdzenie, że naprawdę trudno pojąć, co dzieje się w głowie Hideo Kojimy.

Jeśli chodzi o pracę z nim i zrozumienie, co mu chodzi po głowie — myślę, że nikt tego nie potrafi. On po prostu taki jest, ma niesamowite pomysły. Tym razem fabułę zrozumiałem lepiej. Jest więcej akcji, wyraźniejsze cele. Praca przy jego projektach to zawsze odjazd — świetna, ale szalona – komentuje Reedus.

Aktor wypowiedział się także na temat zapowiedzianej ekranizacji. Przyznał, że chętnie powróciłby do swojej roli, choć jak dotąd nie odbyły się w tej sprawie żadne rozmowy. Projekt znajduje się na bardzo wczesnym etapie i nie wiadomo, o czym opowie film. Reedus nie wyklucza, że może to być zupełnie nowa historia, w której nie zobaczymy Sama Portera Bridgesa w roli głównej.