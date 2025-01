Marvel szuka aktorów do ról tych 2 X-Menów. Jest dobra i (chyba) zła wiadomość

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

O filmie X-Men, który będzie pełnoprawną częścią MCU, wiadomo dziś naprawdę niewiele. Jedyne oficjalne informacje, które zostały podane do publicznej wiadomości, brzmią następująco: scenariusz do produkcji pisze Michael Lesslie, a decydenci Marvel Studios "aktywnie" rozglądają się za reżyserem widowiska. Sęk w tym, że w ostatnim czasie do sieci trafia sporo spekulacji castingowych, które mogą sugerować, że cały proces jest już w toku.

Jak raportuje teraz ceniony scooper Daniel Richtman, Marvel szuka aktualnie aktora i aktorki, którzy wcielą się na ekranie w role dwóch kluczowych dla X-Menów postaci: Remy'ego LeBeau aka Gambita i Kitty Pryde aka Shadowcat.

Obecność drugiej z nich w MCU z całą pewnością ucieszy wielu fanów - mutantka ta od dawna jest przecież ulubienicą czytelników komiksów Domu Pomysłów. Casting mający na celu obsadzenie Gambita może być z kolei rozczarowujący dla części miłośników Marvela, którzy liczyli na to, że w tej roli na dobre zagości Channing Tatum, portretujący już bohatera w filmie Deadpool & Wolverine.

Przypomnijmy, że według wcześniejszych doniesień bezdyskusyjną faworytką do zostania ekranową Jean Grey jest znana m.in. ze Stranger Things Sadie Sink (wiele wskazuje na to, że w sieci trwa kampania promująca jej kandydaturę), natomiast wśród aktorek zainteresowanych zagraniem Storm wymienia się Cynthię Erivo i Ayo Edebiri.

Data premiery filmu X-Men nie jest znana.