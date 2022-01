Lodowy szlak i Snake Eyes - premiera online. Filmy już dostępne w VOD

fot. materiały prasowe

Snake Eyes. Geneza G.I.Joe to spin-off serii G.I. Joe, który opowiada o genezie słynnego, milczącego wojownika ninja z uniwersum. W filmie główny bohater zanim przyjmie swój ikoniczny, tytułowy przydomek trafia do pewnego klanu ninja, który uczy go tajników walki. Ma to pomóc mężczyźnie w zemście za śmierć ojca.

Film dostępny jest już na HBO GO. Do oferty serwisu streamingowego trafiła też produkcja Lodowy szlak. Jest to thriller, który opowiada o brawurowej i skrajnie niebezpiecznej akcji ratunkowej na północy Kanady. Na jej czele stoi kierowca tira, który najlepiej zna tamtejsze lodowe szlaki. Jego ekipa, by ocalić uwięzionych górników, będzie musiała zmierzyć się z nieubłagalnym żywiołem i pokonać zamarznięty ocean. A najlepsze w tym jest to, że może się okazać, że to wcale nie największe zagrożenie, jakie ich spotka.

Więcej informacji o aktualnych ofertach VOD znajdziecie na stronie vod.naekranie.pl.

Snake Eeys - zwiastun i obsada

W obsadzie znajdują się Henry Golding, Andrew Koji, Samara Weaving, Ursula Corbero, Iko Uwais, Peter Mensah, Takehiro Hira i Haruka Abe. Za reżyserię odpowiada Robert Schwentke, który dał się poznać światu jako twórca serii Red.

Lodowy szlak - zwiastun i obsada

Za reżyserię i scenariusz odpowiada Jonathan Hensleigh. W głównej roli oprócz Liama Neesona, znanego z podobnych ekstremalnych produkcji, na ekranie będziemy mogli zobaczyć też takich aktorów jak Laurence Fishburne, Holt McCallany, Martin Sensmeier czy Matt McCoy.