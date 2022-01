Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin - finałowy zwiastun przedstawia bohaterów i antagonistów

fot. Square Enix

Do sieci trafił kolejny, tym razem "finałowy" zwiastun gry Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Materiał jest obszerny, bo trwa niemal pięc minut i można traktować go jako podsumowanie najważniejszych informacji na temat nadchodzącej produkcji. Znalazło się tu bowiem miejsce zarówno dla scen fabularnych, przedstawiających bohaterów oraz antagonistów, którzy staną na ich drodze, ale też i fragmentów rozgrywki. Warto przypomnieć, że tytuł ten stawia na efektowne starcia w czasie rzeczywistym, a za jego przygotowanie odpowiada Team Ninja, a więc doświadczony zespół mający na koncie m.in. serie NiOh i Ninja Gaiden.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin - zwiastun gry

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin ma zadebiutować już 18 marca na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X. Data ta pojawia się również w tym najnowszym zwiastunie, więc istnieje szansa, że produkcja trafi na rynek zgodnie z planem i nie zostanie przesunięta na późniejszy termin.

