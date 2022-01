Pinokio - pierwszy zwiastun animacji Netflixa od Guillermo del Toro

fot. screen z YouTube

Pinokio to animacja platformy Netflix, która została stworzona w technice poklatkowej. Reżyserem produkcji jest nagrodzony Oscarem Guillermo del Toro. Do sieci trafił pierwszy zwiastun produkcji. Wyjawia on miesiąc premiery filmu. Otóż trafi on do oferty Netflixa w grudniu 2022 roku. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Produkcja to kolejna wersja opowieści o tytułowej postaci, którą stworzył Carlo Collodi. Pinokio to drewniana lalka, którą wystrugał szewc Dżeppetto. Pewnego dnia zabawka niespodziewanie ożyła. Marzeniem Pinokio jest zostanie prawdziwym chłopcem. Jednak droga do jego spełnienia okaże się trudna i pełna niebezpieczeństw oraz niegodziwych postaci.

W obsadzie znajdują się Ewan McGregor, David Bradley, Ron Perlman, Tilda Swinton, Christoph Waltz, Cate Blanchett, Tim Blake Nelson, Finn Wolfhard, Burn Gorman i John Turturro.

