Logan: Wolverine - Reynolds też świętował 3. rocznicę premiery. Dogryzł Jackmanowi...

Wczoraj minęły dokładnie 3 lata, od kiedy film Logan: Wolverine wszedł na ekrany kin na całym świecie. Z tej okazji odtwórca tytułowej roli, Hugh Jackman, zamieścił w sieci wpis, w którym podziękował całej ekipie filmowej - aktor dołączył także niepublikowane do tej pory zdjęcia promocyjne, które znajdziecie poniżej. Nominowana do Oscara w kategorii Najlepszy scenariusz adaptowany produkcja w ekranowej historii superbohaterów zapisała się z całą pewnością złotymi zgłoskami. Przypomnijmy, że była ona także końcem przygody Jackmana z rolą Rosomaka. Ten obrót spraw wielu fanów przyjęło z prawdziwym smutkiem. Prawdopodobnie żaden jednak nie w taki sposób, jak... Ryan Reynolds.

Odtwórca roli Deadpoola od lat wykorzystuje każdą możliwą okazję, by humorystycznie dogryźć swojemu koledze po fachu - warto też wspomnieć, że to właśnie Reynolds dwoił się i troił, by Jackman zaliczył gościnny występ w Deadpoolu 2 (ostatecznie doszło do tego w pamiętnej scenie z podróżą Pyskatego Najemnika w czasie - wtedy jednak wykorzystano wyłącznie materiały archiwalne z australijskim aktorem). Teraz Reynolds przyłączył się do celebracji 3. rocznicy premiery Logana, zauważając, że rocznica ta nosi miano... drewnianej.



Logan