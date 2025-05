Wycofany kubełek na popcorn Madame Web szokuje. I potwierdza niespodziewane plany

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Sony Pictures

W internecie pojawiło się zdjęcie specjalnego limitowanego kubełka na popcorn Madame Web, z którego zrezygnowano. Jego design potwierdza o to, o czym krążyły plotki już od jakiegoś czasu: film Sony miał być powiązany z MCU. Taki wniosek płynie z faktu, że na opakowaniu widać fragmenty artykułów Daily Bugle o takich postaciach jak Thanos, Thor, Hulk, Tony Stark i Drax, które pochodzą z Kinowego Uniwersum Marvela.

Madame Web: limitowany kubełek na popcorn

Limitowany kubełek na popcorn możecie zobaczyć poniżej. Według użytkownika Chemistry11, który opublikował je na Reddicie, otrzymali je mniej niż miesiąc przed premierą, ale nakazano im je odesłać, aby mogły zostać zniszczone. Później przyszły nowe, które miały proste logo filmu Madame Web i brak odniesień do MCU.

Sony, Marvel Studios i Spider-Man

Sony i Marvel Studios mają dość skomplikowaną relację. Zgodziły się, by dzielić postać Spider-Mana. W ten sposób powstała trylogia z Tomem Hollandem na czele w MCU. W tym samym czasie Sony zaczęło kręcić produkcje o przeciwnikach Spider-Mana, tylko bez Pajączka, na przykład Venom, Morbius i Kraven Łowca. Kilka razy było sugerowane, że oba światy zaczną się przenikać – Venom wystąpił na przykład w scenie po napisach Spider-Man: Bez drogi do domu – jednak ostatecznie nic z tego nie wynikło i wszyscy wydają się udawać, że żadne zapowiedzi nie miały miejsca. Może to wynikać z faktu, że każda produkcja Sony bez symbionta poniosła sromotną porażkę, a Madame Web została okrzyknięta jednym z najgorszych filmów komiksowych w ogóle, jeśli w ogóle można ją do tego gatunku zaliczyć.

Madame Web - grafiki koncepcyjne

Madame Web spotkała miażdżąca krytyka. Jednak wydaje się, że film pierwotnie miał wyglądać inaczej. Dakota Johnson, która wcieliła się w Cassandrę Webb, niedawno dała do zrozumienia, że finalna wersja produkcji znacznie różni się od tej, na którą się pisała. Grafiki koncepcyjne Eda Natividada zdają się to potwierdzać - sugerują, że kiedyś rozważano mroczniejszy przebieg wydarzeń. Zobaczcie sami: