Loki - Gugu Mbatha-Raw wyjawia jak główny bohater zmieni się w serialu

fot. materiały prasowe

Loki będzie sześcioodcinkowym miniserialem, w którym w głównego bohatera, brata Thora, ponownie wcieli się Tom Hiddleston. Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Showrunner Michael Waldron i reżyserka Kate Herron wyjawili tylko, że mamy "spodziewać się niespodziewanego", a także, że będzie to "intymna historia", gdzie skupią się na postaciach i ich emocjach.

Gugu Mbatha-Raw, która gra jedną z głównych bohaterek, zdradziła, że historia będzie inna niż filmach.

Zobaczycie, jak Loki dojrzeje w inny sposób. To będzie ekscytujące dla fanów zobaczyć, jak Tom i jego bohater zajmują centralne miejsce w tej historii.

Aktorka odniosła się również do tego, że serial zostanie w całości wyreżyserowany przez jedną osobę - Kate Herron.

Kate zasłużyła, by być w tej produkcji. Niesamowicie się cieszę, że wszystkie odcinki Lokiego wyreżyseruje jedna osoba. Nigdy wcześniej nie miałam okazji zagrać w serialu, który jest tworzony przez jednego reżysera, a nie jak to bywa w telewizji, że co tydzień kto inny stoi za kamerą nowego epizodu. Wiem, że to nie nowość, ale jeszcze czegoś takiego nie doświadczyłam w swojej karierze.

Produkcja Lokiego została wstrzymana w związku z pandemią koronawirusa. Najprawdopodobniej prace zostaną wznowione w sierpniu, podobnie, jak inna produkcja Disney+, czyli The Falcon and the Winter Soldier.

Loki - premiera serialu zaplanowano w 2021 roku.