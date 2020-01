Loki - Tom Hiddleston wrzucił wideo z przygotowań do serialu. Będzie nowa Walkiria?

Loki to serial MCU o postaci z Avengers: Koniec gry, która uciekła z 2012 roku podczas misji superbohaterów. Takim sposobem nie jest to Loki, który zginał w Avengers: Wojnie bez granic, ale złoczyńca przed przemianą. Jego przygody będą osadzone w nowej linii czasowej, ale szczegóły są nieznane.

Tom Hiddleston opublikował na Instagramie wideo podczas prób przygotowawczych do scen kaskaderskich. Nic w nim nie zdradza poza faktem, że prace trwają, więc najpewniej wiosną ruszą zdjęcia.

MCU Cosmic zdradza opierając się na swoich informatorach, że w serialu pojawi się postać Mist znana z komiksów Marvela. Tam była ona... Walkirią Asgardu, czyli należała do tej samej armii co postać grana przez Tessę Thompson. Trudno jednak powiedzieć, czy jeśli to się potwierdzi, oznacza to, że jest więcej Walkirii. Z uwagi na podróże w czasie i alternatywne linie czasowe wszystko jest tutaj możliwe. Jest to oczywiście plotka, więc traktujcie ją z dystansem.