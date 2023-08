Loki - co z Sylvie po finale 1. sezonu? Pójdzie do.... McDonalda

Źródło: Marvel

Kevin Wright, który pełni funkcję producenta wykonawczego na planie 2. sezonu Lokiego, w rozmowie z Fast Company zdradził, co zrobiła Sylvie po zabiciu He Who Remains w finale poprzedniej części. Zobaczcie sami, co ma do powiedzenia.

Przypominamy także, że Sophia Di Martino, która wciela się w ten wariant Lokiego, zdradziła już wcześniej, że Sylvie po wydarzeniach z 1. sezonu będzie rozdarta, kwestionując wszystko, w co wierzyła do tej pory. Możemy się także spodziewać, że dopadnie ją w końcu poczucie winy.

Loki 2 - co z Sylvie?

Wright opowiedział o rozmowie, którą przeprowadził z aktorką, gdy byli w trakcie kręcenia szóstego odcinka 1. sezonu. Zwrócił uwagę na fakt, że zwykle takie misje, jaką miała Sylvie, trwają wiele lat i pochłaniają dużo energii, więc ci, którzy ją przeprowadzają, nie myślą za wiele o przyszłości. W związku z tym spytał Di Martino, co dalej z jej bohaterką, skoro jej zemsta wreszcie dobiegła końca. Jej odpowiedź brzmiała:

Prawdopodobnie będzie bardzo głodna.

Producent wykonawczy powiedział, że szukali czegoś, czego Sylvie nigdy by do tej pory nie doświadczyła. Wright wyjaśnił, że postać zawsze przed czymś musiała uciekać, przez co nie mogła sobie pozwolić na chwilę relaksu. Stąd pomysł na to, że bohaterka po zabiciu He Who Remains wkroczy do McDonalda z lat osiemdziesiątych.

Idziesz na imprezę urodzinową dziecka do McDonalda. Ktoś jak Sylvie - kto nigdy czegoś takiego nie doświadczył - byłby takim wydarzeniem bardzo poruszony.

Co ciekawe, ta scena najpierw została wpisana do scenariusza, zanim oficjalnymi kanałami skontaktowano się z McDonaldem, by wyraził zielone światło.

Bałem się, że McDonald pomyśli sobie, że chcemy zrobić coś ironicznego albo ich wyśmiać... ale chodziło nam o szczerą historię, nostalgiczny list miłosny oczami kogoś, kto po raz pierwszy będzie mógł doświadczyć całą radość takiego doświadczenia.

Loki 2 - zdjęcia

Loki - sezon 2