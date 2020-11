Loki - kogo gra Richard E. Grant? Coraz bliżej prawdziwej bomby w MCU

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Disney/Marvel Studios/JoBlo.com

Pod koniec września Richard E. Grant oficjalnie potwierdził swój udział w obsadzie serialu Loki, który docelowo ma trafić do oferty platformy Disney+. Szczegóły jego występu wciąż owiane są tajemnicą; nie ma dnia, by w sieci nie pojawiały się nowe spekulacje na temat tego, kogo na ekranie sportretuje aktor. Teraz docierają do nas kolejne informacje w tej sprawie - jeśli się potwierdzą, będą one nie lada gratką dla wszystkich fanów MCU.

Przypomnijmy, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Grant miałby zagrać w zaledwie jednym odcinku, podobnie jak jego dubler, Dave Culter. Portal Murphy's Multiverse (doniesienia serwisu nie zawsze się sprawdzają, dlatego póki co należy do nich podchodzić z dystansem) ujawnia, że drugi z nich na swojej podstronie na IMDb został przypisany do roli "klasycznego Lokiego".

Ten fakt zdaje się potwierdzać, że Grant wcieli się na ekranie w postać starszej wersji głównego bohatera z alternatywnego uniwersum. Już wcześniej spekulowano, że Loki miałby spotkać w opowieści inne inkarnacje samego siebie; wielu komentatorów zakłada, że Sophia Di Martino zagra żeńską wersję protagonisty.

Niektóre serwisy popkulturowe na tej podstawie oceniają, że w serialu zobaczymy "Radę Lokich", zgromadzenie podobne do słynnej Rady Kangów z komiksów Marvela.