Giancarlo Esposito miał zagrać Lokiego? Aktor dementuje plotki

Fot. Materiały prasowe

Giancarlo Esposito to artysta znany między innymi z Breaking Bad i The Mandalorian. Pojawiły się plotki, że aktor zrezygnował z roli w popularnym serialu Loki, by zaangażować się we większy projekt filmowy od Marvela. Zgadywano nawet, że został obsadzony jako nowy Profesor X.

Jak donosi Murphy's Multiverse, podczas wydarzenia Rose City Comic-Con został spytany przez osobę z publiczności, jaka jest jego rzekoma relacja z Marvel Studios. Giancarlo Esposito powiedział, że nie odrzucił żadnej roli z serialu Loki, którą zapewne chętnie by zagrał, bo zwyczajnie go do niej nie wybrano.

Prawda jest taka, że jakieś cztery lata temu spotkałem się z Louisem D’Esposito z Marvela. Zwrócili się do mnie z możliwością zagrania Lokiego w serialu telewizyjnym. Jednak tego nie zrobiłem i były ku temu powody. Myślę, że po prostu nie byłem tym, który został wybrany, mówiąc szczerze. Ale raczej chętnie bym się na to zdecydował.

Kiedy nie zostałem wybrany do tej roli, to pomyślałem, że byłoby wspaniale zagrać w filmie Marvela, nie tylko serialu telewizyjnym, ponieważ kocham filmy.